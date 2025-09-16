La Diputación anuncia la construcción de un nuevo parque de bombero

La Diputación de Zamora anuncia la construcción, a lo largo del próximo año, de un nuevo parque de bomberos profesional en la provincia de Zamora, que estará ubicado en Requejo y que dará servicio a Sanabria y Alta Sanabria. Los incendios de este verano han permitido comprobar que el parque de Rionegro del Puente tenía a su cargo una extensión de terreno sobredimensionada, asegura el presidente de la Diputación, Javier Faúndez. «Ir de Rionegro a Porto son dos horas de viaje y llegar a Hermisende supone una hora y media», reconoce el dirigente de la institución provincial. Con este nuevo parque Sanabria estará «más atendida», confía la Diputación.

La idea es que las cantidades necesarias para el parque estén incluidas en el presupuesto del año que viene. Son 1,1 millones de euros para el edificio propiamente dicho, que se levantará en una parcela de unos 5.000 metros cuadrados que el equipo de Gobierno de Requejo ya ha anunciado que está dispuesto a ceder, y 1,2 millones para equipar las instalaciones. Las previsiones más optimistas indican que podría estar operativo, si nada se tuerce y los plazos se cumplen, en primavera-verano del año 2027. «Es materialmente imposible que esté terminado para la próxima temporada de incendios», reconoce Faúndez.

El parque contará con diez bomberos profesionales en plantilla y tendrá un camión forestal, un vehículo de primera intervención, un vehículo para intervenciones en altura y un todoterreno. Estará ubicado en una parcela a 300 metros del acceso a la autovía para movilizar rápidamente los medios en caso de necesidad. El proyecto, ha asegurado Javier Faúndez, que ha destacado la agilidad de esta tramitación en contraposición con otras, como la de Toro, está ya prácticamente redactado. La parcela acogerá además el parque de maquinaria de la Diputación en la comarca, que ahora está en unas instalaciones alquiladas.

Con la creación de este parque, confían en la Diputación, el de Rionegro del Puente se convertirá en un «parque comodín» para dar servicio a las tres comarcas con más riesgo de incendios de la provincia. Por un lado, Carballeda y Los Valles, donde se ubica, y por otro, Sanabria y Alta Sanabria (donde la primera intervención correrá a cargo del nuevo parque de Requejo) y Aliste.