Robo a Bomberos: Bomberos de Quito fueron víctimas de la delincuencia

Los delincuentes aprovecharon una atención médica para llevarse el módulo de control de motor de una ambulancia. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que la madrugada de este miércoles 17 de septiembre de 2025 fueron víctimas de la delincuencia en el sur de la ciudad.

El hecho ocurrió a las 05:00 de la madrugada, mientras los casacas rojos atendían una emergencia médica en el sector de Chiriyacu.

“Una de nuestras unidades (ambulancia) fue objeto de un robo”, se señaló en un comunicado.

Mientras los paramédicos atendían el procedimiento, los delincuentes aprovecharon para sustraerse el módulo de memoria (cerebro) del vehículo, dejando a la ambulancia fuera de servicio.