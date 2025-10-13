Bomberos recibieron capacitación especializada en nuevos camiones 4×4

El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes fue sede de una jornada de capacitación técnica enfocada en el manejo y las características de los camiones de ataque rápido 4×4, una de las unidades más importantes para la lucha contra incendios, especialmente en entornos forestales.

La instrucción estuvo a cargo de Walter Frasca, representante de la Fundación SPAI (Sapeurs Pompiers Actions Internationales), una organización dedicada a la ayuda y capacitación de bomberos en Sudamérica.

La capacitación se centró en la unidad recientemente donada al cuartel local, un vehículo de origen francés para que el personal aprendiera a manejarla y a conocer a fondo el vehículo modelo 4×4 (tracción en las cuatro ruedas) permanente con especificaciones particulares para su operación.

La jornada de instrucción fue diseñada para fomentar la coordinación regional, ya que no solo participaron bomberos de San Martín de los Andes, sino también personal de la unidad de Bomberos de Villa Lago Meliquina.

La Fundación SPAI donó la unidad de Meliquina hace algunos años y que, con la reciente donación a San Martín de los Andes, el objetivo fue reunir a bomberos para poder trabajar los dos cuarteles en conjunto y mantener todo controlado y sin incendios.