Bomberos de CABA participaron de una jornada de formación

CABA.- Como parte de su compromiso con la seguridad y el intercambio de conocimientos, Edenor recibió la visita de los bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus subestaciones Colegiales y Libertador.

Durante la jornada, los efectivos realizaron un recorrido detallado por las instalaciones operativas y recibieron información clave sobre los protocolos de evacuación, intervención ante emergencias y el funcionamiento de los sistemas de detección y extinción de incendios.

La charla estuvo centrada en brindar saberes esenciales para actuar con seguridad frente a un evento eléctrico, poniendo especial énfasis en las recomendaciones para desenvolverse de manera adecuada dentro de una subestación.

Esta iniciativa forma parte de un ciclo de capacitaciones que impulsa la empresa, con el objetivo de reforzar la preparación y la respuesta ante emergencias a través de un trabajo integrado con diferentes actores de la comunidad.

Desde Edenor destacaron que este tipo de encuentros no solo fortalecen la articulación con instituciones clave como los cuerpos de bomberos, sino que también promueven la prevención y la acción coordinada frente a situaciones de riesgo.