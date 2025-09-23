Suman denuncias por abusos sexuales en Bomberos en Chile

Suman las denuncias de abuso sexual contra voluntarias de Bomberos en Chile, e incluso por violación, cifras que en lugar de disminuir, han ido en aumento, en la medida que las mujeres -por lo general- afectadas se atreven a denunciar, según informó anoche T13.

En el caso de una voluntaria que denunció haber sido manoseada, por el director de la Primera Compañía de Bomberos de La Serena, la denuncia fue cursada y el sujeto expulsado de la institución, debido a lo grave de los hechos descritos por Alison Cataldo, la bombera que se atrevió a exponer lo sucedido.

“… Le ponía yo las manos en frente, para poder sacarlo, pero me tocaba, apretaba … me tomaba de atrás, me levantaba de los glúteos, me metía mano no se por dónde …”, cuenta la joven que en ese momento era aspirante a bombera.

En este caso, la respuesta desde el Cuerpo de Bomberos de La Serena fue categórica y ejemplar. El sujeto fue denunciado a la fiscalía y expulsado de la institución. “… Fue expulsado de las filas de la institución y va a tener que estar donde tiene que estar: fuera de la institución y en la cárcel”, dijo el superintendente José Maclean Zúñiga.

“No hay otra cabida para personas que vengan a esta institución, a cometer hechos de esa naturaleza”, agregó el superintendente.

Giuliana es otra de las mujeres abusadas en Bomberos, pero en este caso, la reacción de las autoridades fue distinta y decepcionante. Acá tanto el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Tomé, Alejandro Andrés Mattas Henríquez, como la directora de la compañía donde se desempeñaba Giuliana, Carolina Gutiérrez, en lugar de cursar las denuncias, intentaron bajarle el perfil e incluso, sancionaron a la joven abusada.

“En primera instancia me dijeron que yo no debía haber hecho eso (denunciar), porque yo había pasado a llevar a la directora de la compañía. Me dijeron que si yo hacía una denuncia fuera de otra institución, que yo iba a ser sancionada”, cuenta Giuliana del recibimiento que tuvo en la superintendencia de Bomberos de Tomé.

Y la voluntaria efectivamente, fue sancionada. “Fui sancionada por un año, por asistir a una emergencia a la cual me autorizó el capitan”, dije la joven, pero eso no fue todo, ya que luego la directora de la compañía, le instó a renunciar.

“O sino, te mando a consejo y te expulsan”, le habría dicho Carolina Gutiérrez, ante lo cual la voluntaria renunció.

Asi como Giuliana y Alison, son cientos las mujeres que han sido abusadas sexualmente e incluso violadas por sus compañeros de trabajo en Bomberos, por lo que se insta a denunciar y visibilizar lo que está pasando.