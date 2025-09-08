Bomberos de La Madrid y La Colina participaron de una capacitación

Bomberos Voluntarios de General La Madrid y La Colina participaron el sábado de una importante capacitación regional en la ciudad de Pigüé. De la actividad tomaron parte Cuarteles de la Región Sur.

Se llevó a cabo una doble jornada, por un lado fue Psicología en la Emergencia del cual participaron el Sub Oficial Damián Cobatti y la Bombera Juliana Baños (GLM) y Jonathan Steimbach (La Colina) y por otro lado Incendio Forestal donde asistieron el Bombero Miguel Strevensky y la Bombera Heliana Llanos (La Madrid) junto a Sofía Beltrán y Román Pereyra (La Colina).