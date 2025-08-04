Bomberos de Belisle tienen nueva autobomba y tinglado

Estas mejoras son el resultado de un trabajo sostenido y articulado entre el esfuerzo institucional, el acompañamiento de empresas comprometidas con el desarrollo local y el respaldo del Gobierno de la Provincia de Río Negro.

El tinglado, con una inversión superior a los 22 millones de pesos, fue posible gracias al aporte de las empresas OLDELVAL, TGS, MEGA, KLEPPE y DE LEÓN.

En cuanto a la nueva unidad autobomba, se trató de una inversión total de 54 millones de pesos, de los cuales 20 millones fueron aportados por la institución y 34 millones provienen del Gobierno de la Provincia de Río Negro.

Desde la asociación destacaron el rol clave de los legisladores Daniel Belloso y Pedro Dantas, del intendente Sergio Hernández y del Secretario de Estado, quienes colaboraron para hacer posible esta adquisición.

Informaron además que el remanente del aporte provincial, equivalente a un millón de pesos, será destinado a la reparación de la motobomba del Móvil 03, una necesidad prioritaria para garantizar la operatividad de las unidades.