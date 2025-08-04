Nuevo autobomba para Bomberos Voluntarios de Diamante

Entre Rios.- Una gran caravana acompañó este sábado al grupo de Bomberos Voluntarios de Diamante, junto al camión-autobomba, que fue adquirido para reforzar el servicio que se brinda diariamente a los habitantes de la ciudad y de la zona.

Desde el equipo de la Comisión Directiva y del Cuerpo activo de la entidad bomberil expresaron: “Queremos agradecer las muestras de afecto demostrado en el acto y caravana con motivo de la llegada de la nueva autobomba, estamos muy contentos y motivados. A todos los cuarteles vecinos por acompañarnos en este día tan especial. Si Dios quiere en los próximos días llegará una nueva unidad Ford Ranger 4 x 4 que también, será afectada a cubrir necesidades del servicio. Instamos a nuestros vecinos a que se sumen como socios, para seguir creciendo y brindar un mejor servicio a la comunidad Diamantina y sus alrededores, que son a quien nos debemos”.