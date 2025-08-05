Nuevo equipamiento para los Bomberos Las Rosas

El cuerpo de Bomberos de Las Rosas continúa fortaleciendo su operatividad y capacidad de respuesta ante emergencias. En esta oportunidad, se ha incorporado nuevo equipamiento que permitirá mejorar la seguridad y eficiencia en cada intervención.

Entre los elementos adquiridos se destacan: Un detector de gases, herramienta clave para la detección de ambientes peligrosos y prevención de incidentes durante operativos. Una llave de impacto, destinada a tareas de rescate y trabajos técnicos que requieren precisión y rapidez. Un nuevo par de botas, que refuerzan la protección personal del bombero en situaciones de riesgo.