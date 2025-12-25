Indignación en Maule por ataque a bomberos durante incendio

Un grupo de desconocidos atacó con piedras y objetos contundentes a un carro aljibe de Bomberos Maule Z-5, obligando a suspender su servicio en plena emergencia.

En medio del combate de los incendios forestales que afectan la zona de Los Patos, un carro aljibe de Bomberos Maule Z-5 fue violentamente atacado por individuos desconocidos. Según reportes, lanzaron piedras y objetos de gran tamaño que pudieron causar lesiones graves a los voluntarios que cumplían funciones de emergencia.

El ataque no se limitó a agresiones externas: algunos de los agresores subieron al vehículo, cortaron mangueras y provocaron daños en la Moto Bomba, generando una situación de alto riesgo para los bomberos. Como consecuencia, el carro debió ser retirado de servicio, impidiendo que continuara apoyando en el control del incendio.

Durante la retirada, el tránsito fue bloqueado por una camioneta que pasó junto al vehículo, rompiendo parte del cerco del predio. Minutos más tarde, Carabineros llegó al lugar y escoltó al carro bomberil hasta otro punto del incendio para evitar nuevos ataques.

Las autoridades, incluyendo personal de Centauro y COP, trabajan en la identificación de los responsables de este acto cobarde. La Fiscalía instruyó a la PDI investigar las causas de los incendios y esclarecer la agresión a los voluntarios. Este hecho ha generado indignación entre la comunidad y pone en riesgo la labor de quienes combaten las emergencias en la región.