Incendio y derrumbe en un depósito de plásticos de Monte Grande

Buenos Aires.- La estructura de un depósito de plásticos en la localidad de Monte Grande quedó totalmente envuelta en llamas tras desatarse este lunes por la noche un importante incendio. Las consecuencias del fuego llevaron al colapso de la construcción.

El lugar está ubicado en la intersección de La Horqueta y Cervetti, detrás del centro logístico del Correo Argentino, en el partido de Esteban Echeverría.

Al menos siete dotaciones de bomberos acudieron al sitio y realizaron intensas tareas para contener el avance de las llamas y evitar su propagación a instalaciones linderas. Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se registraron víctimas como consecuencia del siniestro.

El incendio se declaró en el depósito de productos plásticos y generó preocupación entre los vecinos y trabajadores del área, por las grandes proporciones del fuego y la posibilidad de propagación. Los equipos de emergencia rápidamente desplegaron un operativo en el que participaron personal de Defensa Civil, Protección Ciudadana y Policía, estableciendo un perímetro de seguridad.