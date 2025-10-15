Un bombero terminó herido por la descarga de un avión hidrante

Un agente de la Etac debió ser internado por precaución. Sexto día de combate contra las llamas en la reserva natural. Ya son 6.000 las hectáreas afectadas.

En el sexto día de arduas tareas en la reserva natural Parque Quebrada del Condorito en las Altas Cumbres, un bombero resultó herido. Fue tras una descarga de agua que aplicó uno de los aviones hidrantes afectados al combate de las llamas.

El agente pertenece al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac) de la base Yacanto que debió ser internado en “observación”, señalaron las fuentes.

El bombero fue trasladado al Hospital Sayago en Villa Carlos Paz tras sufrir un traumatismo de cráneo y algunas cortaduras. “Está en recuperación, el ministro acaba de llamar también para interiorizarse. Va a estar asistido y todo lo que haga falta allí”, indicaron desde la Provincia.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Prevención de Riesgos, señaló: “Está internado en el hospital Sayago, le están haciendo análisis e informes, tomografía, todo para asegurar que esté bien. Fue un golpe importante pero sabemos que estamos expuestos a esto”, añadió.

“Estando en una topografía escarpada, pisó una piedra, justo cuando pasó el avión, le tiró de lleno el chorro de agua… y esos chorros de agua, agarran un auto mediano y lo dan vuelta, está dentro de lo que puede pasar, el bombero está bien”, sentenció.

Cabe destacar que bomberos de distintas jurisdicciones y distintas áreas provinciales se encuentran combatiendo las llamas desde hace seis días. Ya se consumieron 6.000 hectáreas.Dentro de estos 180 bomberos que están trabajando hay 40 brigadistas de parques nacionales que han venido de ayudar también para contrarrestar el avance de las llamas.