Veterinarios capacitaron a bomberos K9 en atención de emergencias animales

Se realizó en Hurlingham la 1° Jornada de Capacitación a K9 Bomberos Voluntarios, una iniciativa conjunta de la Red de Veterinarios en Catástrofes y el Círculo de Veterinarios de Hurlingham, que integra dicha red.

Además del cuerpo local, participaron brigadistas de otros cuarteles de diferentes jurisdicciones, interesados en perfeccionar sus competencias para la atención inicial de animales durante operativos de búsqueda y rescate.

Según explicaron los organizadores, el propósito central del encuentro fue brindar herramientas prácticas y actualizadas para que los bomberos puedan actuar con seguridad y eficacia cuando se encuentran con animales heridos, garantizando su estabilización hasta la llegada del médico veterinario. Se trató de un abordaje profesional diseñado específicamente para equipos K9, cuyos perros de trabajo también requieren protocolos de cuidado particular.

La jornada contó con la participación de la Dra. Fernanda García, médica veterinaria (UBA), especialista en fisiatría de caninos y felinos, integrante de la Red de Veterinarios en Catástrofes y del Cuerpo Médico de USAR ARG-11. También intervino Natasha Paissan, estudiante avanzada de veterinaria próxima a graduarse. Ambas profesionales desarrollaron contenidos teóricos y prácticos para situaciones reales de campo.

Como cierre de la actividad, los médicos veterinarios del Círculo de Hurlingham realizaron la actualización del plan sanitario de los perros del equipo K9, gracias a una donación de vacunas provista por el laboratorio Tecnovax. Otras empresas e instituciones que también apoyaron la Jornada fueron: Distribuidora CTO, Royal Canin y ACIPH (Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Partido de Hurlingham).

“Se trata de un proyecto de capacitación continua de médicos veterinarios a bomberos que busca fortalecer el vínculo entre los servicios de emergencia y los profesionales veterinarios con el objetivo de mejorar la respuesta operativa ante catástrofes y eventos críticos donde los animales están involucrados”, señaló la Dra. Valeria Savastano, presidente del Círculo de Veterinarios de Hurlingham.