Talca homenajeó a sus bomberos en su 155° aniversario

La Plaza de Armas fue el escenario donde voluntarios, brigadieres, personal rentado y familias bomberiles se reunieron para participar del tradicional desfile institucional.

El acto comenzó a las 12:30 horas, congregando a más de 250 bomberos y brigadieres, quienes demostraron su disciplina y compromiso mientras exhibían el material mayor de emergencias de la institución. En total, más de 400 voluntarios forman parte activa de las nueve compañías y de la brigada en formación, contribuyendo diariamente a la seguridad y protección de la comunidad.

Bajo el lema “Salvar vidas y bienes”, los bomberos de Talca recibieron el agradecimiento de vecinos y autoridades presentes, destacando la vocación, entrega y amor por la ciudad que caracteriza a esta centenaria institución. La celebración sirvió para reforzar el vínculo entre la comunidad y quienes dedican su vida al servicio público, manteniendo viva una tradición que ya cumple más de siglo y medio.