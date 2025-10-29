Nueva jornada del proceso de Acreditación de Bombero Forestal

Continuando con la tercera etapa del proceso de Acreditación de Bombero Forestal, el pasado 25 de octubre se llevó a cabo una nueva jornada en la localidad de Tornquist, provincia de Buenos Aires.

La actividad fue organizada por la Academia Nacional de Bomberos (ANB) y la Coordinación Única de Operaciones (CUO).

En esta oportunidad, se realizó la evaluación física y de habilidades a nivel individual en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Tornquist.

Cabe destacar que en esta tercera etapa aprobaron 18 bomberas y bomberos voluntarios pertenecientes a la Federación Centro Sur, quienes quedaron habilitados para integrar una Brigada Forestal y avanzar hacia la cuarta etapa del proceso: la Acreditación de la Brigada Forestal de la Federación.

El equipo evaluador de esta instancia estuvo coordinado por Claudio Bessone (Federación Córdoba), e integrado por los evaluadores Juan Morales (Federación Bonaerense), Jorge Curiñianco (Federación Neuquén) y Marcelo Gómez (Federación Córdoba). El equipo de evaluadores físicos estuvo conformado por Fabio Tubaro, Juan Feres y Jorgelina Vílchez (Federación Córdoba).

FUENTE Y FOTO:BOMBEROSRA.ORG.AR