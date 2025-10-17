Charla sobre Ciberdelitos en el Cuartel de Bomberos de Olavarria

El Fiscal Dr. Lucas Moyano brindó una capacitación sobre prevención, tipos de estafas digitales y acciones ante delitos informáticos.

En el marco de las capacitaciones de todos los jueves se desarrolló en el Cuartel Central de los Bomberos Voluntarios de Olavarría una charla informativa sobre Ciberdelitos, a cargo del Fiscal Dr. Lucas Moyano.

Durante el encuentro, el Dr. Moyano abordó las principales modalidades de delitos informáticos que afectan a la comunidad, entre ellos estafas virtuales, suplantación de identidad, fraudes bancarios y phishing, además de ofrecer herramientas y recomendaciones para prevenirlos. También explicó los pasos a seguir en caso de ser víctima de un ciberdelito y los canales oficiales disponibles para realizar denuncias.

La charla se desarrolló luego de la formación y lectura del orden del día, y contó con la participación de integrantes del Cuerpo Activo, Jefatura y Consejo Directivo, quienes agradecieron la presencia del Fiscal por su compromiso y disposición permanente para con la institución.

Desde Bomberos Voluntarios de Olavarría queremos agradecer especialmente al Dr. Lucas Moyano por su tiempo, dedicación y por acompañar una vez más en esta tarea de formación y prevención.