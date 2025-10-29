Salamanca refuerza su Servicio de Bomberos con una moderna autobomba nodriza

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS) del Ayuntamiento de Salamanca ha dado un nuevo paso en la modernización y fortalecimiento de sus recursos operativos. Desde este viernes, el cuerpo de bomberos de la ciudad cuenta con un importante refuerzo en su flota: una moderna autobomba nodriza que incrementará de manera significativa su capacidad de respuesta ante emergencias de gran magnitud.

La presentación oficial del nuevo vehículo tuvo lugar en el parque de bomberos y estuvo encabezada por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien estuvo acompañado por el jefe del Servicio, Luis Damián Ramos Pereira. Durante el acto, las autoridades destacaron la relevancia de esta incorporación, considerada una herramienta estratégica que permitirá afrontar con mayor eficiencia y seguridad intervenciones en las que se requiera un elevado volumen de agua, como incendios industriales, forestales o en grandes superficies urbanas.

El nuevo vehículo se integra dentro del plan de renovación y mejora del equipamiento del SPEIS, impulsado por el Ayuntamiento con el objetivo de dotar al cuerpo de los medios más avanzados y garantizar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Esta autobomba nodriza, diseñada con tecnología de última generación, cuenta con una gran capacidad de almacenamiento de agua, lo que le permitirá abastecer a otras unidades operativas en zonas donde el acceso a hidrantes o fuentes de suministro sea limitado.

Durante la presentación, el alcalde subrayó el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca con la seguridad ciudadana y con las condiciones de trabajo de los bomberos municipales. En sus palabras, “esta incorporación no solo supone una mejora en los medios materiales, sino también un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de los integrantes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos”.

Por su parte, el jefe del SPEIS, Luis Damián Ramos Pereira, destacó que la nueva autobomba nodriza “refuerza la capacidad operativa del servicio en intervenciones complejas, ofreciendo una respuesta más eficaz en situaciones críticas”. Además, señaló que el vehículo ha sido adaptado a las necesidades específicas del cuerpo salmantino, priorizando la funcionalidad, la seguridad y la rapidez en el despliegue de los recursos.

Con esta incorporación, Salamanca avanza en la consolidación de un servicio de emergencias moderno, eficiente y preparado para los desafíos actuales. La nueva autobomba nodriza simboliza no solo una inversión en tecnología, sino también en tranquilidad para los vecinos, al garantizar que la ciudad dispone de medios adecuados para proteger vidas, bienes y el patrimonio urbano ante cualquier eventualidad.