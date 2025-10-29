Los bomberos de Sevilla incorporan una nueva Bomba Nodriza Pesada

El Cuerpo de Bomberos de Sevilla ha dado un paso significativo en la modernización de sus recursos con la incorporación de una nueva Bomba Nodriza Pesada, un vehículo 8×6 todoterreno diseñado para operar en las condiciones más exigentes. Esta unidad, con una capacidad de hasta 15.000 litros de agua, permitirá reforzar la respuesta ante incendios de gran magnitud, tanto en entornos urbanos como rurales, y mejorar la autonomía de las dotaciones en zonas donde el acceso al suministro hídrico resulta limitado.

Durante las últimas dos semanas, los bomberos de la capital andaluza han participado en un programa intensivo de formación específica para conocer en detalle el funcionamiento, las características técnicas y los protocolos de operación de este nuevo vehículo. Las jornadas de instrucción incluyeron prácticas en diferentes escenarios, con el objetivo de garantizar un manejo seguro y eficiente del equipo ante emergencias reales.

La nueva Bomba Nodriza Pesada destaca por su capacidad de desplazamiento sobre terrenos difíciles, su robustez y su avanzada tecnología hidráulica, lo que la convierte en una herramienta clave para optimizar las labores de extinción y apoyo logístico en grandes siniestros. Su incorporación responde a la estrategia del Ayuntamiento de Sevilla de continuar fortaleciendo las condiciones de trabajo y los recursos del personal de emergencias, en un compromiso constante con la seguridad ciudadana y la eficiencia operativa del servicio.

Con esta adquisición, el cuerpo de bomberos no solo amplía su flota con un vehículo de última generación, sino que reafirma su vocación de servicio, preparación y modernización continua. Cada inversión en equipamiento y capacitación representa un paso más hacia un sistema de emergencias mejor preparado para responder ante los desafíos actuales y futuros.

En palabras de los responsables municipales, la llegada de esta unidad “supone una mejora tangible en la capacidad de respuesta ante emergencias y una apuesta firme por dotar a los bomberos de las mejores herramientas para proteger a la ciudadanía”.

Así, la Bomba Nodriza Pesada no solo simboliza un avance técnico, sino también el reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de los bomberos sevillanos, quienes cada día ponen su vida al servicio de la comunidad.