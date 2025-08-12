Primer Consejo Nacional de la Agencia Federal de Emergencias

CABA.- La Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, llevó adelante la primera jornada de trabajo del Consejo Nacional, un espacio que reunió a todos los actores clave del sistema nacional de respuesta ante emergencias para definir lineamientos comunes, articular protocolos y consolidar una estrategia federal y coordinada frente a emergencias y desastres.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el director Ejecutivo de AFE, Santiago Hardie; y el subdirector, Ignacio Cabello.

Durante el encuentro, los participantes dialogaron sobre el conjunto de normas que regulan el trabajo de AFE, el Sistema de Comando Unificado para la Respuesta, la coordinación de los despliegues en emergencias, el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres, la incorporación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego a la AFE, el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME) y las capacitaciones llevadas adelante por la agencia.

Participaron también representantes del Ministerio de Seguridad Nacional: los directores nacionales de Operaciones y Logística, Martín Guerra; de Prevención y Mitigación, Jorge Heider; del SINAGIR, Matías Mink; y de Bomberos Voluntarios, Fernando Molas. Junto a las siguientes autoridades: de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom; y de la Administración de Parques Nacionales, su presidente Sergio Álvarez; del Ministerio de Defensa, el subsecretario de Emergencias Guillermo Madero, y el director nacional de Protección Humanitaria, Juan Pablo Lattion; del INAI, su presidente Claudio Avruj; del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), su presidente Contraalmirante Hernán Jorge Montero; del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la vicepresidenta primera de la Comisión de Cascos Blancos, Pía Poroli; de Vialidad Nacional, el administrador general Marcelo Campoy; del Ministerio de Salud, el director nacional de Emergencia Sanitaria, Carlos Federico Villagrán; del RENAPER, el director nacional Pablo Luis Santos; entre otros.

Asimismo, estuvieron presentes autoridades y representantes de Fuerzas Federales de Seguridad, Fuerzas Armadas, Bomberos Voluntarios y organismos científico-técnicos.