Bomberos fueron agredidos por vecinos mientras trabajaban en un incendio

Entre Ríos.- En la tarde de este lunes, bomberos voluntarios de Concepción del Uruguay fueron llamados a intervenir por un incendio de una precaria vivienda, en Reibel y 13 del Norte. Desde el Cuartel se desplazó rápidamente el móvil 28, con una dotación (unidad de primera intervención), que procedió a trabajar para sofocar las llamas y evitar que las mismas lleguen a viviendas aledañas. En ese momento, los bomberos comenzaron a ser agredidos por un grupo de vecinos, de manera verbal y con piedras. Pese al difícil momento, no hubo que lamentar heridos ni daños en los vehículos.

Finalmente se pudo controlar el fuego, que dejó pérdidas totales en la vivienda, pero el accionar de los bomberos, evitó que se dañen propiedades cercanas.