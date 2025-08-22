Una motociclista chocó con un camión de bomberos en avenida Mitre

El hecho se desencadenó cuando la autobomba bajaba por Emilio Civit y al girar hacia el Oeste por la avenida fue colisionada, en circunstancias que se investigan, en un costado por una moto Bajaj Rouser 200 centímetros cúbicos conducida por un hombre que iba por la avenida hacia el Este.

Según testimonios recogidos en el lugar por Info YA!, el camión de bomberos circulaba con balizas y sirenas al momento del choque. El vehículo recibió el impacto del lado del conductor, detrás de la rueda delantera, donde quedó un abollón.

El motociclista resultó golpeado y quedó tendido en el piso por precaución, hasta que llegó el Servicio de Emergencias Coordinado, pudo ponerse en pie con ayuda y fue subido a una ambulancia que lo trasladó al hospital para recibir asistencia médica.

De acuerdo a la información policial, la autombomba iba a un incendio activo y había sido desplazado desde el CEO.

Además, indicaron que en el hospital le diagnosticaron fractura de radio al conductor de la moto.