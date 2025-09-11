Los Bomberos Voluntarios de Empalme sumaron una autobomba

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Empalme vive un año de crecimiento y buenas noticias. Este lunes, en un acto cargado de emoción, presentaron oficialmente un nuevo vehículo que se suma a la flota para mejorar la prestación de servicios en la localidad y la región.

Se trata de un Mercedes-Benz 1124, un camión urbano, ágil y liviano, con capacidad de 1.500 litros y bomba de alta y baja presión. La unidad fue adquirida a una empresa especializada de Buenos Aires, que entregó el vehículo y la bomba totalmente reparados, con garantía.

“Eso te deja una tranquilidad enorme. Sabés que no comprás a ciegas. La empresa se hace responsable si pasa algo. Para nosotros, que estamos con el dinero justo, eso es fundamental”, señaló el comandante Gustavo Sebastini, jefe del cuerpo activo.

La recepción del camión incluyó un gesto simbólico que, según anticiparon, se repetirá en futuras incorporaciones: los móviles ya existentes en el cuartel lo “bautizaron” mojándolo al paso frente a la institución. “Fue un recibimiento, una bendición. Muy emocionante”, expresó Sebastini. Luego se realizó una caravana por las calles empalmenses para mostrar la flamante adquisición.

Más equipamiento y obras en marcha

La incorporación de la nueva unidad vino acompañada por la compra de equipamiento que refuerza el trabajo cotidiano de los bomberos: un extractor de humo, herramientas manuales, mangas y borcegos forestales, entre otros.

En paralelo, avanzan las obras de infraestructura en el cuartel. En los últimos días se finalizó la etapa de revoque grueso y fino de la futura guardia, y ahora se proyecta la colocación de la iluminación.

“Tuvimos mucho crecimiento este año del cuartel, gracias a Dios y a la colaboración de la gente que siempre está presente, podemos lograr todo esto. Una buena administración de la comisión directiva hace que cada peso rinda. Estamos muy contentos, muy satisfechos”, destacó el jefe bomberil.

Sebastini también puso en valor el compromiso del personal: “El cuerpo activo está siempre a disposición y le pone el corazón”. Con la nueva autobomba y las mejoras en equipamiento e infraestructura, los Bomberos Voluntarios de Empalme refuerzan su capacidad de respuesta y consolidan el lazo de confianza con la comunidad que los sostiene.