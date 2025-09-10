Ambiente entregó equipamiento a Bomberos Voluntarios de Justo Daract

En el encuentro, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Cacace y el director de Biodiversidad, Daniel Berro, hicieron entrega de equipamiento para el combate de incendios a los rescatistas de Justo Daract. En la ocasión también acompañaron los concejales Ramón Guerrero y Hernán Campos e integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios ‘Luis Navarro’.

En la ocasión, también hubo una recorrida por las instalaciones para acompañar, reconocer y destacar el valioso trabajo que realizan diariamente los Bomberos en beneficio de toda la comunidad.

El nuevo equipamiento destinado a fortalecer las tareas de prevención y combate de incendios forestales consiste en: palas corazón, palas de punta, mangueras contra incendio, rastrillos multiuso, mochilas hidrantes y machetes. También se entregó un cartel con el Sistema FWI (Fire Weather Index), una herramienta canadiense que permite medir y anticipar los riesgos de incendios forestales, aportando información clave para la prevención.

“Estamos muy agradecidos y acompañamos desde nuestro lugar, con cada granito de arena posible, este esfuerzo extraordinario que cumplen los Bomberos Voluntarios de toda la provincia”, expresó Cacace.