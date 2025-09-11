Bomberos de Parera podrían ser alcanzados por el SIRCREB

La Comisión de Bomberos Voluntarios de Parera, habría recibido en las últimas horas una notificación de la Dirección General de Rentas provincial en la que se les informaría su inclusión en el SIRCREB (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias). La medida, de confirmarse, implicaría retenciones sobre los fondos que ingresan a las cuentas de la institución, aun tratándose de una entidad cuyos integrantes actúan sin percibir remuneración.

El hecho generó un fuerte malestar en la Asociación, ya que gravar con retenciones a quienes cumplen un rol esencial y solidario en la comunidad es visto como una situación injusta. Según trascendió, el origen del problema podría estar en un atraso en la presentación de la documentación que exime a los cuarteles del pago del impuesto inmobiliario. Esa exención no se otorgaría de manera automática, sino que requeriría la tramitación de formularios y acreditaciones que, de demorarse, dejarían temporalmente expuestas a las entidades al alcance del régimen.

¿Qué es el SIRCREB?

El Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias funciona en varias provincias, incluida La Pampa desde 2006, y consiste en retenciones automáticas aplicadas por los bancos a los movimientos acreditados en las cuentas. Esos fondos son girados luego a la administración tributaria como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

En este contexto, la notificación recibida por la Comisión de Bomberos de Parera estaría siendo evaluada con preocupación, a la espera de una pronta resolución administrativa que los excluya formalmente del sistema.