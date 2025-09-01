Llegó una nueva unidad forestal para Bomberos de Pinamar

Los Bomberos Voluntarios de esta ciudad cuentan desde hace unos días con un nuevo integrante. Se trata de un moderno camión forestal que reemplaza a un Unimog de similares características pero que por su antigüedad ya había cumplido su ciclo.

El oficial Leonardo Martínez, integrante del Cuerpo Activo, explicó que “este es un Renault Midliner 210, es un vehículo de segmento forestal estilo Unimog, pero está adaptado para nuestro terreno por su diseño estructural. Cuenta con una capacidad de 3500 litros de agua, puede transportar cinco personas, y cuenta con una bomba de baja presión y una bomba de apoyo con todo el equipamiento, obviamente, tanto para incendio forestal como estructural.”

La idea es que sea para incendios de todo tipo en primer ataque, pero el uso va a ser indistinto dependiendo del movimiento. Pero puede ser una primera actuación por la capacidad de agua, la gente y el equipamiento que lleva.

“La novedad es que son vehículos del año 1997; no son muy modernos pero en la Argentina son modernos y están en muy buen estado. Esto porque no tienen un uso muy intensivo de calle, kilómetros y esas cosas. Éste puntualmente viene de Portugal, que son donde se fabrican y se utilizan con mayor frecuencia.”

“Está impecable realmente, e inclusive la persona que nos los provee le hacen como un restyling, una acomodada general de todo lo que es equipamiento y el vehículo en sí.”

La unidad “estará, por lo que tiene decidido la Jefatura, en el Destacamento 1 de Valeria del Mar, por el tipo de terreno que tenemos en aquellas zonas, y más que nada por las calles y todo eso. Y por el tipo de vehículo para que no sufra tanto como uno más bajo, más chico.”