La Asociación de Bomberos Voluntarios celebró su 25° aniversario

El acto protocolar se concretó en cercanías del Cuartel de Rancul y contó con la presencia de autoridades del Sistema Bomberíl de la provincia de La Pampa, autoridades locales, provinciales, bomberos de la zona, familiares y vecinos de la localidad que se sumaron al evento.

Desde el Gobierno Provincial se hizo presente el Subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Javier Boleas y el Director de Defensa Civil, David García. También participaron el Presidente de Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, Ariel Alejo; el Director del Comando Único de Operaciones, Ariel Farías; el Director Ejecutivo de la Federación de La Pampa, Luis blanco; el Director de la Escuela de Capacitación Provincial, Andrés Audubert y la Vicedirectora de la zona 1, Gabriela Paoli.

Las autoridades locales estuvieron encabezadas por el Intendente municipal, Hernán Viano; el Comisario Marcelo Herrera; la Jueza de Paz, Analía González; Concejales y referentes de Instituciones locales junto a las banderas de ceremonias.

Tras el acto protocolar, se realizó un desfile con la participación de Cuarteles de Bomberos de toda la zona e inclusive con la presencia de móviles y Bomberos pertenecientes a la Federación Pampeana como la División de Materiales Peligrosos, Riesgos Especiales y la División K9 con un can.