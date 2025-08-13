Bomberos de Lomas trabajaron en un feroz incendio en Camino de Cintura

Buenos Aires.- Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora colaboraron para apagar un terrible incendio en un depósito de pallets en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría.

Todo ocurrió en un predio ubicado en el cruce de Camino de Cintura y Sáenz Valiente, muy cerca del límite entre ambos municipios. A las 21.30 del lunes, el lugar empezó a prenderse fuego por causas que están en investigación.

Al haber tantas maderas, el incendio se expandió con mucha rapidez. En pocos minutos, todo el predio quedó envuelto en llamas. Desde distintas partes de Lomas y otras localidades de Zona Sur podía verse la inmensa llamarada que se produjo en el depósito.

El operativo para extinguir el fuego fue bastante complejo. Participaron ocho dotaciones de bomberos: cinco de Esteban Echeverría, dos de Lomas de Zamora y una de Almirante Brown.

El tránsito tuvo que ser interrumpido para que los bomberos pudieran trabajar. Las tareas de extinción duraron varias horas y terminaron cerca de las 5 de la mañana de este martes.

El depósito quedó completamente destruido. Para los dueños del lugar es un nuevo golpe, ya que el predio había sufrido un incendio similar en marzo de este año.