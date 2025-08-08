La Asociación de Bomberos Voluntarios digitaliza sus sistemas

Rawson.- En un paso más hacia la modernización de todo el sistema de la institución, la comisión directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios firmó un nuevo convenio con el analista en sistemas Mauricio Alberto Pasti.

El convenio establece la cesión en forma gratuita, exclusiva y sin cargo alguno del uso de los Sistemas Informáticos: A partir de ahora, la institución cuenta con el control y gestión de Administración y de las Cuotas Sociales de manera digitalizada.

El acuerdo también establece una capacitación integral sin costo al personal administrativo de la Asociación y a bomberos voluntarios que cumplen con estas funciones, con el objetivo de optimizar el manejo y aprovechar al máximo las distintas funciones del sistema.

Durante la firma estuvieron presentes la presidente de la Asociación, Anahí Bustos, el vicepresidente Mario Encina, la tesorera Yanina Castillo y el vocal Carlos Alvarez.