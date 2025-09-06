Gobierno entrega moderno camión y equipos a Bomberos de Puerto Plata

PUERTO PLATA.-El Gobierno entregó este viernes un moderno camión cisterna al Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata y otros equipos para fortalecer las respuestas en situaciones de emergencias, con una inversión de RD$22.4 millones.

La entrega fue realizada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien explicó que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 ha continuado con el proceso de adquisición de modernos vehículos y equipos para seguir fortaleciendo los servicios de emergencias en el país.

El funcionario aprovechó el acto para comunicar que en el marco de la inauguración de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Sosúa y la Defensa Civil, también ambas instituciones de rescate recibirán un camión similar y una moderna ambulancia.

Asimismo, Paliza mostró los comprobantes de una transferencia realizada el pasado jueves de RD$16 millones al Patronato del Parque de La Puntilla, Anfiteatro de Puerto Plata y Fortaleza de San Felipe, para que total de RD$26 millones a fin de que pueda dar los mantenimientos adecuados de las estructuras.