Bomberos de Rafael Obligado festejaron su noveno aniversario

Mediante una cena de camaradería que se llevó a cabo en la noche del sábado pasado, los Bomberos Voluntarios de la vecina localidad de Rafael Obligado celebraron su noveno aniversario.

Nueve años al servicio de la comunidad obligadense no son pocos, de allí que ameritaba un festejo como el que se dio el fin de semana, con toda la comunidad a pleno acompañando a quienes forman parte de la institución.

La reunión del sábado estuvo encabezada por los actuales miembros de la comisión directiva, que actualmente es liderada por el presidente Rosendo Christin, los integrantes del cuerpo activo y todos las personas que colaboran día a día para el crecimiento de la institución.

Mediante sus redes sociales la dirigencia de los Bomberos Voluntarios de Rafael Obligado agradecieron a quienes justamente brindaron su aporte para la realización de la fiesta, a quienes señalamos a continuación: Familia Bava, Familia Cacciamani, Julio Carbone, Santiago Carnero, Mario Lalla, Diego Paolucci, Leandro Belich, Cooperativa de Carabelas, Gear SA, Agricultores Federados Argentinos, Ferrario Hnos., Andrés Espart, Hernán Quintana, Silvana Ponce, Ida Dalmasso, Silvia Balduzzi, Mabel Chávez, Inés Ferrario, Mryriam Repetto, Miriam Mansilla, Florencia Pérez, Ezequiel Jandet y Marcelo Rodríguez.