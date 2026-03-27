Bomberos de San Francisco participaron en entrenamiento de Brigada USAR

El sistema de emergencias de la provincia de Córdoba dio un nuevo paso hacia la excelencia operativa con el entrenamiento intensivo de la Brigada USAR ARG10, una fuerza de tareas de despliegue rápido especializada en intervenciones ante terremotos y colapsos de estructuras. La jornada, desarrollada en el Centro de Capacitación y Programación (CCP), se centró en ejercicios de búsqueda técnica avanzada, un componente crítico para localizar víctimas en escenarios de máxima complejidad. En representación del Cuartel de San Francisco, participó la bombera voluntaria Alfonsina Carle, integrándose a este equipo de élite que se prepara para un hito histórico: la acreditación como Brigada Mediana bajo rigurosos estándares internacionales.

El proceso de certificación como Brigada Mediana representa un salto cualitativo sin precedentes. Esta categoría exige demostrar no solo un recurso humano altamente entrenado, sino también una logística y equipamiento capaces de sostener operaciones prolongadas en zonas de desastre. Cabe destacar que la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba ya ostenta un lugar de privilegio a nivel global, al ser la primera institución del país en certificar bajo los requerimientos de INSARAG, integrándose a la red de respuesta ante desastres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conformada por organismos de más de 90 países.

La participación de efectivos de San Francisco en estas instancias garantiza que el cuartel local cuente con personal formado en los protocolos de salvamento más estrictos del mundo. El entrenamiento en búsqueda técnica no solo refuerza la capacidad operativa individual, sino que asegura que la ARG10 esté lista para ser desplegada ante emergencias nacionales o internacionales donde el tiempo y la precisión técnica son los únicos factores que separan la vida de la tragedia. Con este compromiso, San Francisco reafirma su vocación de servicio y su presencia en los escenarios más exigentes de la protección civil.