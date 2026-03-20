Bomberos de Villa María reciben una histórica donación desde Canadá

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María ha concretado un avance logístico de gran relevancia para la seguridad de sus efectivos. La institución anunció la recepción de un cargamento de equipamiento operativo de alta tecnología proveniente de la Régie Incendie des Monts (RIDM), organización de emergencias que presta servicios en Sainte-Agathe-des-Monts, Quebec, Canadá. Esta donación representa un aporte fundamental para el inventario de la central, especialmente en lo que respecta a equipos de protección personal y sistemas de respiración autónoma, elementos críticos para la supervivencia y eficiencia de los bomberos en atmósferas contaminadas o incendios estructurales.

La llegada de este material es el resultado de una gestión coordinada entre la Jefatura del Cuerpo Activo, la Comisión Directiva y un vínculo humano clave: Guillermo Grasso. El exintegrante del cuartel villamariense, actualmente radicado en Canadá, actuó como nexo institucional para facilitar los trámites y la logística de envío. Al respecto, el jefe del Cuerpo, Gustavo Nicola, destacó que esta es la segunda oportunidad en la que la institución canadiense elige colaborar con Villa María, lo que da cuenta de la seriedad y el prestigio internacional que ha sabido construir el cuartel cordobés a lo largo de sus siete décadas de historia.

Este refuerzo operativo llega en un momento de gran significado emocional y profesional para la entidad, ya que se enmarca en las celebraciones por su 75° aniversario. Contar con equipos de estándar internacional no solo eleva la moral de la tropa, sino que garantiza que cada bombero que sale a un servicio cuente con el respaldo técnico necesario para regresar a salvo. Con esta nueva dotación, los Bomberos de Villa María reafirman su compromiso con la excelencia en el servicio, demostrando que la hermandad bomberil no conoce fronteras cuando se trata de proteger a la comunidad.