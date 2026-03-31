Entregan seis modernos camiones aljibe a Bomberos de Atacama

El Gobierno Regional de Atacama oficializó una de las inversiones más significativas del año en materia de protección civil con la entrega de seis camiones aljibe de última generación. Estas unidades, destinadas a fortalecer las flotas de diversas comunas de la región, han sido diseñadas específicamente para garantizar el abastecimiento de agua en zonas de difícil acceso o donde la red de hidrantes es limitada, un desafío constante en la geografía del norte chileno.

Cada uno de los nuevos vehículos cuenta con una capacidad de almacenamiento de 12.000 litros de agua, lo que representa un salto sustancial en la autonomía operativa de las brigadas durante el ataque inicial a grandes siniestros. La incorporación de estos “nodrizas” permitirá establecer puestos de abastecimiento primario en el lugar de la emergencia, optimizando el tiempo de respuesta y evitando que las unidades de ataque deban abandonar la línea de fuego para reabastecerse en puntos distantes.

Desde el Gobierno Regional destacaron que esta entrega es parte de un compromiso continuo con la seguridad de los habitantes de Atacama y el respaldo a la labor voluntaria de Bomberos. Con esta nueva dotación, comunas que enfrentaban vulnerabilidades logísticas ahora cuentan con herramientas de alto estándar para proteger la vida, los bienes y el entorno natural frente a la amenaza de incendios forestales o estructurales de magnitud.