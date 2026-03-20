Bomberos de Valle Viejo se especializan con instructores escoceses

Cinco integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valle Viejo participaron de una formación de alto nivel técnico en Rescate Acuático y Comando de Incidentes, una capacitación clave para la intervención en escenarios de alta complejidad. La instrucción fue dictada por especialistas de la fundación escocesa IFRA (International Fire and Rescue Association), representados por los instructores Gary Johnstone, Watson Fraser y Guillan Douglas. El encuentro, organizado por la Fundación San Luis y los bomberos de Cosquín, reunió a 36 rescatistas de diversos puntos del país, incluyendo efectivos del Ejército, la Policía y brigadas especiales de alto riesgo.

La actividad se extendió durante cuatro jornadas de intensa práctica en el río Cosquín, donde los cursantes enfrentaron escenarios naturales rigurosos marcados por fuertes correntadas y ríos crecidos. Estas condiciones climáticas y geográficas permitieron una simulación real de rescates de gran magnitud, obligando al personal a aplicar criterios de intervención bajo presión extrema. Alfredo Gómez, presidente del cuartel de Valle Viejo e integrante de la Federación de Bomberos de Catamarca, destacó que la exigencia del curso fue fundamental para unificar protocolos de trabajo que resultan vitales cuando las situaciones de emergencia superan los niveles de control habituales.

Para la delegación catamarqueña, esta formación tiene un valor estratégico basado en experiencias previas, como la intervención en el alud de El Rodeo, donde la coordinación en desastres naturales demostró ser el factor determinante. El cuartel de Valle Viejo cuenta desde hace tres años con una brigada de rescate acuático equipada con kayaks y trajes de neoprene, la cual mantiene un programa de capacitación constante para actualizar sus saberes. El desafío inmediato para los cinco bomberos participantes será transmitir estos conocimientos internacionales al resto del cuerpo activo, multiplicando el alcance de las nuevas herramientas operativas y tácticas de comando recibidas.