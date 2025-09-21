Bomberos Voluntarios de Ingeniero Luiggi suman nuevo equipamiento

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Ingeniero Luiggi anunció la incorporación de un nuevo kit forestal destinado a intervenciones rápidas en siniestros.

“Hemos incorporado un kit forestal para la primera intervención, que cuenta con sistema espumígeno”, informaron desde la institución, destacando que este equipamiento permitirá actuar con mayor eficacia frente a incendios en zonas rurales y periurbanas.

La inversión se enmarca en el esfuerzo permanente por mejorar las condiciones de trabajo y la capacidad de respuesta de los voluntarios, quienes atienden un área extensa y con alta incidencia de incendios, especialmente en temporada estival.

Desde la comisión directiva remarcaron que cada avance en equipamiento es posible gracias al compromiso de la comunidad, el apoyo de socios y colaboradores, y el trabajo articulado con organismos locales y provinciales.

Con esta incorporación, el cuartel reafirma su compromiso de estar mejor preparados para proteger la vida, los bienes y el ambiente en Ingeniero Luiggi y la región.