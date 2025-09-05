Bomberos Voluntarios de La Matanza incorporaron nuevo equipamiento

Buenos Aires.- En la última reunión de Oficiales y Comisión Directiva, los Bomberos Voluntarios de La Matanza realizaron la entrega del nuevo material adquirido, que fue distribuido entre el Cuartel Central y los cinco Destacamentos de la institución.

La inversión, destinada a equipamiento y tecnología, permitió fortalecer los recursos operativos del cuerpo, con el objetivo de continuar mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias y garantizar un servicio de alta calidad para la comunidad.

Desde la institución destacaron que este paso reafirmó el compromiso y la dedicación de la fuerza en su labor cotidiana de proteger la vida y las propiedades de los vecinos. Asimismo, expresaron su agradecimiento por la confianza depositada en la entidad y ratificaron la voluntad de seguir trabajando con esfuerzo y profesionalismo para ofrecer un servicio de emergencia eficiente y efectivo.