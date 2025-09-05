El Municipio realizó la puesta en valor del Cuartel de Bomberos

Buenos Aires.- A través de las cooperativas de trabajo que dependen de la Subsecretaría de Desarrollo Social, se llevó adelante la restauración de la pintura de las paredes internas.

En el marco de las acciones para acompañar a las instituciones de la ciudad, el Municipio realizó la puesta en valor del Cuartel de los Bomberos Voluntarios de Campana.

La tarea estuvo a cargo de las cooperativas de trabajo que dependen de la Subsecretaría de Desarrollo Social y tienen por objetivo que los servidores públicos cuenten con un ambiente más confortable y agradable para llevar adelante su tarea.

En esta ocasión, se efectuó la restauración de la pintura de las paredes y techo interno de la sede situada en Colón 369, además de otras mejoras, colaboración que fue agradecida al intendente por el jefe del cuerpo activo Jonathan Craviotto.