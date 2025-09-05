Bomberos utilizarán chaleco antibalas tras asesinato de compañero

Culiacán.- En una medida que refleja la grave crisis de violencia que azota a Culiacán, en Sinaloa, el grupo de Rescate y Salvamento GERUM A.C. ha anunciado que todo su personal, incluyendo bomberos y paramédicos, deberá portar chalecos antibalas durante los turnos nocturnos para poder atender las emergencias.

La drástica decisión se tomó en respuesta al “creciente y preocupante nivel de violencia” y fue detonada por el reciente asesinato de uno de sus bomberos.

Esta nueva directriz, efectiva desde este 4 de septiembre, se aplicará en todo tipo de llamados, ya sean relacionados con hechos violentos o no, como accidentes de tránsito o emergencias médicas, subrayando el riesgo que enfrentan los rescatistas en la capital de Sinaloa.

¿Qué pasó en Culiacán? El motivo por el que bomberos usarán chalecos antibalas

En un comunicado oficial, el director general de GERUM Culiacán, César Vega, informó que el objetivo de la medida es salvaguardar la seguridad de su “recurso más valioso: el voluntariado”. La organización expresó su preocupación de que la violencia actual está poniendo “en riesgo su integridad física, incluso en incidentes no vinculados con actos delictivos”.

Para evitar confusiones, los chalecos que utilizará su personal serán de color rojo y contarán con distintivos visibles que identifiquen al portador como BOMBERO o PARAMÉDICO. Aclararon que cualquier persona que porte un chaleco sin estas características no representa a la organización.

Esta decisión sin precedentes fue motivada por el asesinato del bombero Julio César, de 42 años. El rescatista no se encontraba en servicio; fue acribillado mientras cenaba en el restaurante “Majar del Mar”, al sur de Culiacán, un hecho que demuestra cómo la violencia ha permeado todos los aspectos de la vida cotidiana en la ciudad.