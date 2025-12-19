Bombero muere tras derrumbe en incendio en el centro de Santiago

El ayudante primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad” del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, perdió la vida luego de que cediera una estructura antigua en Domeyko con Avenida España. El Comandante del Cuerpo de Bomberos metropolitano confirmó el deceso y detalló cómo ocurrió el accidente que afectó a otros dos voluntarios.

De acuerdo con los antecedentes, un intenso incendio en un edificio antiguo de la intersección de Domeyko con Avenida España, en el centro de Santiago, mantuvo en labores de contención a una gran cantidad de personal de Bomberos. La emergencia generó una densa columna de humo y demandó la intervención de múltiples compañías.

Durante las operaciones, una parte de la estructura del segundo nivel se desplomó sobre el primer piso. Este derrumbe generó lesiones de gravedad en al menos un voluntario de bomberos, quien recibió asistencia inmediata de sus compañeros en el lugar.

El bombero herido fue trasladado por personal del SAMU hasta la Mutual de Seguridad. Mientras se conocían trascendidos sobre su estado, las autoridades bomberiles solicitaron mesura en la entrega de información hasta contactar a su familia. Con el pasar de los minutos se confirmó la lamentable tragedia.

En el lugar, el ambiente entre los voluntarios era de conmoción. Muchos se mostraban cabizbajos y algunos salían del lugar visiblemente afectados, recibiendo contención de personal de seguridad, Carabineros y otros bomberos.