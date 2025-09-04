Bomberos de Santa Cruz reciben equipamiento para reforzar emergencias

La entrega de nuevos recursos en Caleta Olivia permitirá mejorar la respuesta en distintas zonas de la provincia, incluyendo áreas periciales y especializadas, y refleja la continuidad de la inversión en modernización de las fuerzas de seguridad.

En la División Cuartel 5 de Caleta Olivia, se realizó la entrega de equipamiento estratégico encabezada por el superintendente de Bomberos, Comisario General Claudio Castro, junto al secretario de Estado de Seguridad del Ministerio de Seguridad, Bruno Gómez y el Jefe de Gabinete, Daniel Álvarez.

Los nuevos recursos permitirán mejorar la respuesta en emergencias en toda la provincia y el equipamiento permitirá reforzar la labor en las zonas Norte, Centro y Sur, además de fortalecer las áreas periciales y brindar herramientas específicas.

Entre los recursos entregados se incluyen:

Equipos de neopreno y patas de rana, para tareas de seguridad acuática.

Elementos de iluminación y atornilladores inalámbricos, claves en situaciones de emergencias climáticas.

Cuerdas y dispositivos de seguridad, esenciales para el trabajo en altura.

Equipos específicos para la División Explosivos, el Departamento Antisiniestral y áreas periciales.

Una tijera de corte y un compresor de aire para el Cuartel de Bomberos de Cañadón Seco.

Esta acción reafirma la continuidad de inversión en la modernización y equipamiento de sus fuerzas, garantizando que los Bomberos cuenten con las herramientas necesarias para responder con eficiencia, profesionalismo y vocación de servicio en cada situación de emergencia.