Ambulancia de Bomberos chocó cuando iba a asistir a un accidente

Una unidad de traslado de la compañía de Bomberos Voluntarios de San Cosme y Damián protagonizó un siniestro vial en el que colisionó contra una parada de ómnibus al costado de la ruta D022. Uno de los neumáticos habría explotado mientras los bomberos se dirigían a un servicio para asistir a un accidentado en motocicleta.

La Compañía de Bomberos Voluntarios Amarillos de , en el departamento de Itapúa, se quedó sin una unidad de soporte vital básico en trauma, tras un siniestro vial en el que terminó chocando contra una parada de ómnibus.

El accidente ocurrió al mediodía de este domingo, en la compañía Lomas Valentinas, al costado de la ruta D022. Tras la colisión, auxiliaron a los voluntarios que estaban a bordo, identificados como Ramón de los Santos Solís Barreto, Mariano Galarza y Tobías García. Los mismos no registraron lesiones de gravedad.

Los bomberos tenían como destino la compañía Pirity, donde debían asistir a un accidentado por caída de motocicleta.

Fuente y foto: www.abc.com.py