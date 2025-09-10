Embalse destina 10 viviendas de un plan municipal a bomberos voluntarios

La Municipalidad de Embalse y la Sociedad de Bomberos Voluntarios de esta ciudad del Valle de Calamuchita firmaron un convenio, al que calificaron de “histórico”, que establece la asignación de diez viviendas en el marco del Nuevo Plan de Viviendas Municipal. Esas 10 casas estarán destinadas a integrantes activos del cuerpo de Bomberos Voluntarios local.

El acuerdo establece que los beneficiarios deberán acreditar su pertenencia activa al cuerpo con una antigüedad mínima, no ser titulares de otra vivienda ni de planes habitacionales vigentes, y cumplir con las condiciones generales del reglamento del plan.

El intendente Mario Rivarola destacó: “Este convenio es un acto de justicia con quienes todos los días entregan su tiempo, esfuerzo y valentía para proteger a nuestra ciudad. Desde el municipio reafirmamos nuestro compromiso de seguir gestionando soluciones habitacionales para los vecinos de Embalse, priorizando a quienes más lo necesitan”.