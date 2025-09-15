Donación de camión a los bomberos de San Martín de los Andes

La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes recibirá un nuevo camión por parte de SPAI, Sapeurs PompierS d´Actions Internationales, una asociación francesa sin fines de lucro que proporciona capacitación y equipos a bomberos de países en vías de desarrollo, especialmente de América del Sur.

Esta donación se suma a otras acciones anteriores, como la capacitación brindada en rescate en altura y buceo y, la donación de equipos, de los cuales algunos fueron enviados al cuartel de Meliquina y Villa La Angostura.

La unidad 4 x 4 cuenta con una capacidad de 4.000 litros de agua para el combate de incendios forestales y estructurales.

Su traslado hasta el Puerto de Zárate es parte de otra acción benéfica de la Asociación Amigos de la Patagonia que se encargó de la totalidad de los gastos.

Alan Emmanuel Traballoni, Jefe del Cuerpo Activo, expresó: “Agradecemos la ayuda inmensa de SPAI y el acompañamiento para concretarlo de la Asociación Amigos de la Patagonia. Confiamos en que es una puerta de entrada para otras donaciones a distintos cuarteles de la zona”.

Bomberos invitan a toda la comunidad para recibir y bautizar esta nueva unidad en el Cuartel 1 Edmundo Demateo, con fecha y horario a confirmar en las próximas horas.