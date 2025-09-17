Dos bomberos con heridas graves en la extinción de un incendio

Dos bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sufrido heridas graves mientras trabajaban en la extinción de un incendio que se produjo en la cocina de un restaurante situado en la calle Amador de los Ríos, en la zona de Colón, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

El fuego se originó en la cocina del local, un restaurante especializado en comida ecuatoriana llamado Ñaño Madrid, y provocó una gran cantidad de humo y calor en el interior del establecimiento. Esta situación dificultó las labores de extinción y provocó la afectación de varios bomberos que participaron en la intervención.

Sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a un total de seis efectivos, de los cuales dos presentaban heridas graves, por lo que fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir tratamiento especializado.

El resto de los bomberos recibieron atención médica en el lugar y fueron valorados por los servicios de emergencia. Las causas del incendio aún están bajo investigación, mientras que los equipos de emergencias mantienen la vigilancia en la zona para evitar posibles rebrotes.

Se espera que las autoridades amplíen la información sobre el estado de los heridos y las circunstancias que provocaron el fuego en las próximas horas.