Bomberos voluntarios se capacitaron en psicología de emergencia

El sábado 20 y domingo 21 de septiembre, parte del equipo de Bomberos Voluntarios de Monte Maíz participó en una destacada capacitación en Psicología de Emergencias, desarrollada en la localidad de Monte Buey.

La formación estuvo a cargo de la Psicóloga Auxiliar B.V. Mayra Salomón y del Cabo 1° B.V. Roy Rossia, quienes expusieron conocimientos fundamentales para el acompañamiento y la contención en contextos de crisis, fortaleciendo el abordaje integral de la labor bomberil.

En representación del cuartel de Monte Maíz, participaron con gran compromiso los bomberos Jorge Cardozo, Félix Ciciliani, Juan Pablo Marrone y Alan Montechiari, quienes destacaron la importancia de seguir incorporando nuevas herramientas profesionales para el servicio a la comunidad.