Bomberos necesitan ayuda para reparar su autobomba

Los Bomberos Voluntarios de Granadero Baigorria solicitaron la colaboración de la comunidad para poder reparar su autobomba, que sufrió un desperfecto mecánico mientras regresaba de una intervención.

Según informaron desde el cuartel, una de las cubiertas delanteras reventó y, debido a la antigüedad del vehículo y la medida especial de sus neumáticos, la reparación implica reemplazar todo el conjunto de ruedas, con un costo aproximado de $6.000.000.

“Tenemos planificadas distintas actividades solidarias y eventos para recaudar fondos, pero la reparación requiere inmediatez para recuperar la plena operatividad del móvil y continuar respondiendo ante emergencias”, expresaron desde la institución.

Desde el cuartel destacaron que cada aporte, por pequeño que sea, ayuda a que los bomberos puedan volver a estar al 100% operativos y seguir prestando servicio a la comunidad.

Datos para colaborar:

Banco Nación

Titular: Asociación de Bomberos Voluntarios de Granadero Baigorria

Cuenta Corriente en $: 11701400031059

CBU: 0110140520014000310591

Alias: piba.curva.dulce

Emergencias: 4713775 – 100