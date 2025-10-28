Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó sumaron una nueva unidad

Los Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó presentaron oficialmente su nueva unidad forestal, que ya se incorporó al servicio del cuartel local.

La actividad se llevó a cabo este viernes con una caravana que recorrió distintas calles de San Bernardo y Mar de Ajó, generando entusiasmo entre los vecinos, quienes pudieron ver de cerca el nuevo camión en acción.

Se trata de un vehículo especialmente diseñado y equipado para intervenir en incendios forestales, con capacidad para operar en terrenos de difícil acceso. De esta manera, se refuerza la capacidad de respuesta del cuerpo ante emergencias en zonas rurales, campos y áreas naturales del Partido de La Costa.

Desde la institución destacaron que esta incorporación representa “un importante avance en materia de equipamiento y prevención”, y forma parte del trabajo permanente de renovación y fortalecimiento del servicio de emergencia local.