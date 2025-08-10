Bomberos de Campana fue sede del Encuentro Regional de Cadetes

Buenos Aires.- Reunió a casi 200 jóvenes de cuarteles de la Región Norte. Durante la jornada, se capacitaron en rescate acuático, primeros auxilios, entradas forzadas y otras prácticas esenciales, guiados por instructores especializados.

El Camping Los Petroleros se realizó la jornada que reunió a casi 200 cadetes de todos los cuarteles de la Región Norte. Organizado por los Bomberos Voluntarios de Campana, el Encuentro Regional de Cadetes tuvo como objetivo principal fortalecer la formación y el intercambio de experiencias entre los futuros bomberos.

Durante la actividad, los participantes recibieron capacitaciones en distintas especialidades clave para el servicio: rescate acuático en grandes caudales, primeros auxilios, entradas forzadas y otras prácticas de gran importancia operativa.

Cada módulo estuvo a cargo de instructores experimentados, quienes transmitieron conocimientos técnicos y procedimientos de seguridad indispensables para la labor en el terreno.