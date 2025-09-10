Bomberos voluntarios de Tres Lomas cumplió 55 años

El día sábado pasado por la tarde se llevó a cabo el acto protocolar con motivo de celebrarse los 55 años de vida institucional de la asociación Bomberos Voluntarios de Tres Lomas.

Durante el transcurso del acto hicieron uso de la palabra el Presidente de la CD, Oscar Barreña, el Jefe de Cuerpo Activo Carlos Beneitez, el Intendente Municipal Luciano Spinolo Sayago y por último dejó su mensaje el Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires (FABVPBA) Lázaro Olguín.

Reconocimientos

Llegado el momento de los reconocimientos, se entregaron estrellas de antigüedad (1 estrella cada 5 años) a personal del cuerpo activo y de reserva. Y una mención especial se llevó el integrante de reserva Guillermo “Yayi” Medina quien recibió 11 estrellas por cumplir 55 años de antigüedad como bombero voluntario.

Otro momento para destacar fue el reconocimiento a los bomberos que nos han dejado en estos últimos años. Familiares de Héctor Prieto, Hugo Ponce y Néstor Pérez recibieron su merecido homenaje.

También se les entregó un presente a integrantes Consejo Directivo que hace 25 años se comprometieron con su comunidad y comenzaron a trabajar en esta Asociación de Bomberos Voluntarios: Nélida Maldonado, Nora Bigliani, Juan Carlos Brarda y Jorge Rossetti.

El broche de oro, y luego de la parte formal, fue la presentación de la nueva unidad: el Móvil Nº 16, una camioneta equipada con equipo de ataque rápido con bomba de alta presión para incendios forestales.

Para culminar la jornada colmada de emotividad, la cual fue llevada adelante de manera impecable y profesional por Mario Barrio, se realizó la tradicional caravana por las calles de la ciudad.

“Agradecemos a todos los que nos acompañaron el día sábado, a los que nos hicieron llegar su saludo y a todos los vecinos que nos demostraron su afecto en el paso de la caravana con todos los móviles con los que cuenta la institución”, destacaron desde Bomberos.