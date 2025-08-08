Celebraron el 49° aniversario del cuartel de Bomberos Voluntarios

En un emotivo acto el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo celebró su 49° aniversario, donde reunió a autoridades municipales, miembros de la comisión directiva, personal operativo y vecinos. El encuentro tuvo como propósito rendir homenaje a los fundadores y reconocer la labor de quienes, de manera desinteresada, arriesgan su vida para proteger a la comunidad.

La institución fue fundada el 7 de agosto de 1976, siguiendo el ejemplo de los primeros cuerpos de bomberos voluntarios surgidos en Argentina a fines del siglo XIX. En sus inicios, el cuartel no contaba con un espacio físico propio, pero gracias a la colaboración de vecinos y al gesto solidario de Alejandro “Chumbicha” Rodríguez, se instaló en una casa ubicada en Bartolomé Mitre 446, dando los primeros pasos hacia su consolidación.

“Cada año recordamos con mucho orgullo a quienes soñaron con este cuartel y lo hicieron realidad. Seguimos su legado con vocación, capacitación permanente y compromiso social”, expresó Ángel Aguilar, jefe del Cuartel. También remarcó que, aunque se trata de un cuerpo voluntario que trabaja ad honorem, el nivel de profesionalismo es equivalente al de cualquier fuerza oficial, ya que la formación y el entrenamiento son constantes.

Actualmente, el cuartel está integrado por 107 personas, entre cadetes, aspirantes, bomberos, suboficiales y miembros de la comisión directiva. Su labor se divide en dos grandes áreas: Tareas pasivas, que incluyen capacitación, mantenimiento de equipos, vehículos e instalaciones, y gestión administrativa de los recursos. Por otro lado estan las Tareas activas, que abarcan intervenciones en incendios, rescates, asistencia en accidentes y respuesta ante diversas emergencias y urgencias.

La intendenta Alejandra Rodríguez participó del acto, destacando no solo el valor histórico del cuartel sino también el compromiso que mantiene con la comunidad. Su presencia fue especialmente significativa, ya que su abuelo fue uno de los fundadores de la institución. “Nos sentimos amparados por su apoyo y el de todo el cuerpo de autoridades municipales”, subrayó Aguilar, señalando que este respaldo fortalece el trabajo diario.

El evento finalizó con un momento de reconocimiento a todos los miembros que, a lo largo de casi cinco décadas, han formado parte de la institución, dejando huella con su entrega y vocación de servicio.

Estuvieron presentes en el acto la secretaria de Gobierno, Sofía Solórzano; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Maximiliano Córdoba; .el secretario Desarrollo Social, Maximiliano Bevacqua; la Secretaría de Obras Públicas; Florencia Vidal; el secretario Operativo de Lomas de Tafí, Manuel Auteri; la directora de Despacho, Verónica Ayusa; el director de Gestión Educativa, Carlos Carrió.